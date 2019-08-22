Церемония открытия гранитной лестницы в парке "Валя Морилор" перенесена

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В примэрии (мэрии) Кишинева объявили, что гранитная лестница в парке "Валя Морилор" после реставрации откроется 17 сентября.

© Sputnik / Yana Zaharova Гранитная лестница в парке "Валя Морилор"

Реконструкция гранитной лестницы стала возможной благодаря безвозвратной ссуде в размере около 920 тысяч евро, выделенной примэрией первого сектора Бухареста. В то же время Кишиневский совет выделил 3,5 миллионов леев для реконструкции Сквера героев-сотрудников МВД и для проведения других строительных работ в районе лестницы.

"Дата мероприятия изменена по просьбе румынской стороны, которая не сможет быть на официальном открытии 27 августа, как это было запланировано ранее", - сообщили в местной администрации Кишинева.

Восстановление гранитной лестницы в парке "Валя Морилор" началось в мае 2018 года, срок завершения работ планировался на конец июля нынешнего года. Церемония открытия лестницы и Сквера была запланирована на 27 августа 2019 года, в День независимости Республики Молдова.

В настоящее время реконструкция находится в стадии завершения. Готовность объекта составляет около 97%. В работах по реставрации лестницы ежедневно заняты около 60 человек.

Как заявил претор сектора Центр Павел Русу, качество выполненных работ оценивалось на каждом этапе. Он заверил, что гранитная лестница прослужит долго.

"Было залито более 1200 кубометров железобетона. Лестница прослужит 100 лет. Все будет зависеть от отношения людей. Также будут установлены камеры видеонаблюдения, чтобы предотвратить случаи повреждения лестницы", - отметил претор.

На вопрос, почему пандус для инвалидов не был построен, Павел Русу ответил:

"Длина лестницы составляет около 120 метров, пандус для людей с ограниченными возможностями должен быть длиной 200 метров, что может быть опасным. Кроме того, для места под пандус необходимо срубить около 50 деревьев, на что Государственная экологическая инспекция не дала разрешение".

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