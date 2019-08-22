Как подготовить детей к 1 сентября: точные адреса всех школьных ярмарок

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В различных секторах Кишинева открылись школьные ярмарки, которые будут действовать до 1 сентября. Там можно приобрести школьную форму, рюкзаки, канцелярию и все, что нужно ребенку для занятий.
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В местной администрации рассказали, по каким адресам расположены ярмарки:
- Измаильская, 94.
- Бульвар Дмитрия Кантемира, 5 и 9.
- Улица Митрополита Варлаама, 63.
- Перекресток улицы Индепенденцей и бульвара Куза-Водэ, 23 (рядом с рынком).
До этого в молдавской столице действовала всего одна школьная ярмарка – на территории Международного выставочного центра Moldexpo. Она открылась 15 августа.
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