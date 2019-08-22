Как подготовить детей к 1 сентября: точные адреса всех школьных ярмарок

Еще четыре школьные ярмарки открылись в молдавской столице, до этого приобрести все необходимое к началу учебного года можно было на Буюканах.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В различных секторах Кишинева открылись школьные ярмарки, которые будут действовать до 1 сентября. Там можно приобрести школьную форму, рюкзаки, канцелярию и все, что нужно ребенку для занятий.

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В местной администрации рассказали, по каким адресам расположены ярмарки:

Измаильская, 94.

Бульвар Дмитрия Кантемира, 5 и 9.

Улица Митрополита Варлаама, 63.

Перекресток улицы Индепенденцей и бульвара Куза-Водэ, 23 (рядом с рынком).

До этого в молдавской столице действовала всего одна школьная ярмарка – на территории Международного выставочного центра Moldexpo. Она открылась 15 августа.

© Sputnik / Moldova Готовимся к школе: первый раз – в первый класс!

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