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Радары

Водителям на заметку: где в Молдове в четверг "дежурят" радары

© Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Общество
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Превышение скорости - это одно из самых частых нарушений водителей на молдавских трассах.

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. На одиннадцати трассах Молдовы в четверг дежурят экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения автомобилей.

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Согласно данным службы InfoTrafic, радары 22 августа установлены на трассах:

  • R 1: Кишинев – Унгены, 9 - 70 км;
  • R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 13 – 42 км;
  • R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 - 60 – 88 км;
  • R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 - 45 км;
  • R 16: Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;
  • R 20: Оргеев – Резина, 21 - 48 км;
  • R 25: Буковэц - Ниспорены, 17 - 43 км;
  • R 26: Бендеры - Каушаны - Чимишлия, 6 - 59 км;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 18 – 101 км;
  • R 31: R 30 – Тудора - Паланка, 0 - 15 км;
  • G 91: Унгены - Бэрбоены - Немцены - М 1, 5 - 28 км.

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Полиция информирует, что превышение скорости - это одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

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