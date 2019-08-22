Очереди на границах: какие КПП лучше объезжать

Заторы образовались на выезде из Молдовы сразу на нескольких КПП, на границе с Украиной и Румынией.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Колонна из 80 автомобилей выстроилась на молдавско-румынском КПП Леушены в четверг утром, в связи с этим Пограничная полиция работает в максимальном режиме, сообщили в ведомстве.

"Открыты все полосы контроля. Часть автомобилей перенаправляют на полосы въезда в Молдову. Среднее время ожидания не превышает 30 минут", - сообщили в Погранполиции.

Кроме того, на молдавско-украинском пункте пропуска Паланка при выезде из республики также регистрируется интенсивный трафик. Как сообщили в Погранполиции, таможенники и пограничники Молдовы и Украины предпринимают меры, чтобы избежать больших заторов.

Около 40 автомобилей – очередь на КПП Крива при выезде из Молдовы.

"В этой связи рекомендуем путешественникам, которые едут через эту часть страны, воспользоваться ближайшим пунктом пропуска Ларга-Келменцы, где нет заторов", - говорится в сообщении Погранполиции.

Согласно данным ведомства, количество пересекающих молдавскую границу продолжает увеличиваться. В течение минувших суток эта цифра составила 80 тысяч 81, из которых 43 тысячи 191 человек – на выезде из Молдовы.

Самые востребованные КПП за последние 24 часа – КПП Леушены (11 тысяч 693 человека) и Международный аэропорт Кишинева (10 тысяч 983). Еще через шесть пунктов пропуска проехали свыше пяти тысяч раз – КПП Кагул (6 тысяч 681), КПП Атаки (6 тысяч 523), КПП Джурджулешты-Галац (6 тысяч 460), КПП Скуляны (6 тысяч 309), КПП Паланка (5 тысяч 499) и КПП Тудора (5 тысяч 332).

Отпускной период

Молдавско-украинские пункты пропуска нередко бывают перегружены в летний период, так как многие граждане нашей страны отправляются отдыхать на море. В целом летом поток автомобилей и людей, пересекающих госграницу Молдовы вырастает на 20%. В середине июня главы Таможенной службы и Погранполиции страны подписали совместный план действий, чтобы сократить время ожидания на границе. В частности, не исключено увеличение количества сотрудников ведомств.

"В случае повышенного пассажиропотока будут использоваться все полосы, в том числе предназначенные для дипломатов. По этой полосе будут проходить контроль семьи с детьми и люди со специальными потребностями", - пояснили в Таможенной службе.

Работают в таком режиме Погранполиция и Таможня до 31 августа.

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