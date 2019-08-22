Расследование банковской кражи: депутаты могут заслушать Филата

Глава специальной парламентской комиссии заявил, что депутаты получили очень важные сведения от Нацбанка, которые проливают свет на происходившее в банковском секторе в 2014 году.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Специальная комиссия парламента по расследованию нарушений в банковском секторе может заслушать на следующей неделе бывшего премьер-министра Владимира Филата, осужденного на 9 лет тюрьмы, по ситуации в банках в 2013 году. Об этом заявил на пресс-конференции председатель этой комиссии Александр Слусарь.

Знает ли что-то важное Филат

"В комиссии есть разные мнения о приглашении на слушания Владимира Филата. Мы еще обсудим этот вопрос, но если будет принято решение, то скорее всего заслушаем его на следующей неделе. Если у господина Филата есть какие-то документы, важные для комиссии, было бы хорошо, чтобы он их предоставил. Многим коллегам интересно, что произошло в 2013 году", - сказал Слусарь.

Он объяснил, что если будет принято решение заслушать Филата, то комиссия будет действовать по обычной процедуре – запрос в министерство юстиции и посещение пенитенциара №13, где находится экс-премьер.

Экс-премьер Филат был приговорен к 9 годам заключения за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Задержали Филата 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально Филат должен был освободиться 15 октября 2024 года, однако решение суда сектора Чеканы позволит ему это сделать раньше на 685 дней.

Министр финансов предупреждал

Как заявил Слусарь, Национальный банк предоставил парламентской комиссии информацию, но на ней стоит гриф "секретно", сколько денег поступило в три банка (BEM, Unibank и Banca Socială) с 1 по 26 ноября 2014.

"Вопрос – почему в этот период оборот денег в этих банках был огромным? Сегодня подал еще один запрос в Нацбанк, чтобы нам предоставили информацию, сколько денег было выведено из этих банков в период до установления специального контроля", - сказал Слусарь.

Председатель комиссии заявил, что "21 августа на слушаниях был экс-министр финансов Анатол Арапу, но не пришла Наталья Политова-Кангаш".

"Мы получили важные заявления от Арапу. Он сказал, что был против предпринятых действий. По его словам, он постоянно оповещал НБМ о нарушениях в банках… Национальный банк ежедневно получал информацию о ситуации в этих банках, и было очевидно, что все идет к банкротству этих финучреждений. Возникает вопрос, почему спецадминистрирование не было введено еще в 2014 году, до момента, когда были даны государственные гарантии", - заявил Слусарь.

Все ли тайное стало известным: опубликован отчет Kroll – 2>>>

Председатель парламентской комиссии уверен, что кто-то из четверки ключевых фигур - премьер на тот момент Юрие Лянкэ, спикер Андриан Канду, глава Нацбанка в тот период Дорин Дрэгуцану, министр финансов Анатол Арапу – должен был отреагировать на происходившее в банковской системе.

По словам Слусаря, уже заслушаны 23 человек - ключевые персон. Срок работы комиссии продлен до 10 октября, но сам отчет, как заявил Слусарь, может быть составлен до 30 сентября.

Что надо знать о спецкомиссии

Специальную комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе молдавские парламентарии сформировали на заседании 10 июня.

От ПСРМ в нее вошли депутаты Владимир Цуркан, Владимир Головатюк, Адриан Лебединский, от блока ACUM - Александр Слусарь, Дмитрий Алайба, Лилиан Карп.

Изначально членам этой комиссии выделялось на работу 60 дней. Но депутаты решили, что этого времени будет мало, и назвали срок в 90 дней. Все потому, что подлежащие изучению временные рамки расширили: планировалось, что депутаты рассмотрят период с 2013 года, однако в итоге договорились начать с 1 января 2010 года.

Следственная парламентская комиссия решением законодательного органа получила доступ к полному тексту отчета Kroll-2 – частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе. К расследованию депутаты подключат все необходимые государственные институты.

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