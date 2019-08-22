КС Молдовы собирается на заседание: какое решение он вынесет первым

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Новый состав Конституционного суда (КС) Молдовы соберется на первое заседание уже на этой неделе. Оно намечено на пятницу, 23 августа, в 09.00.

Члены КС рассмотрят обращение, поданное Центральной избирательной комиссией по поводу утверждения нескольких депутатских мандатов. Речь идет о кандидатах Руксанде Главан по спискам Демократической партии, а также Сергее Катаранчуке из блока ACUM, в который входят партии PAS- DA.

Парламент Молдовы 26 июля принял к сведению заявления об отставке депутата от фракции демократов Отилии Дрэгуцану и депутата от блока ACUM Лилианы Онофрей-Николаеску.

Новый состав КС

Напомним, что 16 августа 2019 года новые судьи КС принесли присягу перед парламентом, президентом Молдовы и Высшим советом магистратуры.

Новый глава КС Молдовы: необходимо восстановить доверие к инстанции>>>

Ранее Эдуард Абабей и Сергей Цуркан были назначены конституционными судьями решением Высшего совета магистратуры, 30 июля 2019 года, Люба Шова и Николае Рошка были назначены постановлением правительства 15 августа 2019 года, а Домника Маноле и Владимир Цуркан были назначены на эту должность постановлением парламента 16 августа 2019 года.

В понедельник, 19 августа, судьи КС определились, кто займет пост председателя инстанции. Главой Конституционного суда стал Владимир Цуркан.

Кто такой Владимир Цуркан>>>

Согласно закону, председатель структуры избирается тайным голосованием большинством голосов на трехлетний срок.

Заменять Цуркана на время его командировок или отпуска будет судья КС Люба Шова.

Как Конституционный суд остался без судей

Весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке в конце июня 2019 года. Заявление было сделано через шесть дней после того, как ушел с поста судьи и председатель КС Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвиняет cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

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