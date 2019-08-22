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Водительские права

Водительские права в Молдове: за что можно угодить в тюрьму

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Бизнес на водительских правах, или как житель Молдовы решил заработать на "помощи" при получении удостоверений.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Купить в Молдове водительские права стало гораздо сложнее, да и дороже – в стране ужесточили борьбу с подобным "бизнесом". Однако в сводках правоохранительных органов то и дело мелькает информация о новых задержаниях, связанных с "продажей" подобных документов.  

"В Унгенах задержан мужчина по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Он вымогал и получил от некоего гражданина 14 тысяч 600 леев (740 евро по текущему курсу Нацбанка Молдовы - ред.) и от другого человека - 800 евро взамен за помощь при получении водительских прав", - сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).

Автомобили. Архивное фото
© Sputnik / Rodion PROCA
Водительские права в Молдове могут аннулировать и по этой причине

Согласно материалам дела, мужчина рассчитывал, что сможет повлиять на членов экзаменационной комиссии, чтобы они поспособствовали успешной сдаче теоретического и практического экзаменов для его клиентов.

Возбуждено уголовное дело по статье 326 Уголовного кодекса "Извлечение выгоды из влияния".

"Подозреваемый доставлен в Национальный антикоррупционный центр для допроса. Он полностью признал свою вину. Сейчас он находится на свободе и сотрудничает со следствием", - отметили в НАЦ.

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Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Немого статистики: если всего несколько лет назад, до ужесточения борьбы с торговлей водительскими правами, удостоверение можно было "купить" за 250-500 евро (такие суммы взяток фигурировали в сводках НАЦ), то сейчас такие услуги обходятся уже и в 800 евро.

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