Креста на них нет - на кладбище "Святого Лазаря" орудуют вандалы

Пользователи соцсетей и посетители кладбища Святого Лазаря в Кишиневе негодуют и сообщают о воровстве надгробных металлических крестов и памятников, которые неизвестные затем сдают на металлолом, чтобы заработать на жизнь.

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Воровство на кладбище всегда считалось зазорным даже среди тех, кто

привык зарабатывать себе на жизнь незаконным путем. Однако сегодня, когда нормы морали у некоторых индивидов стерлись окончательно, это уже становится нормой поведения, ведь ограбить тех, кто ответить никогда уже не сможет - пара пустяков.

Летом многие граждане страны редко посещают захоронения своих усопших родственников, и причин тому - масса. Некоторые не идут даже в выходной день на кладбище из-за нестерпимой жары, главенствующей в Молдове несколько недель, некоторые уезжают в отпуск, иные занимаются заготовкой консервов на зиму.

Однако есть категория граждан страны, которые приезжают на родину с заработков, и летние месяцы - единственной время, когда они могут навестить могилы тех, кого нет на этом свете.

Но каково разочарование наших сограждан, которые, придя на могилу, не находят там металлического надгробного памятника или креста, от захоронения остается лишь один холмик земли, более - ничего.

Причиной тому - воровство памятников, изготовленных из металла, которое активно практикуют на главном погосте столицы - кладбище Святого Лазаря - те, кому моральный и нравственный законы давно не писаны.

С неприятным и пробирающим до глубины души инцидентом столкнулась Светлана, которая в минувшие выходные пришла навестить могилу своего отца и обомлела, не найдя на месте захоронения надгробия со знакомым именем. Женщина сначала подумала, что ошиблась кварталом, однако потом удостоверилась, что пришла к точному месту.

"Я была в шоке. Как так можно - воровать у мертвых, что за нравы в этом городе. Я понимаю, что воруют с могил социально-неблагонадежные "элементы", но вопрос и к полиции, и к сотрудникам металлобаз - как допустили такое, куда смотрят правоохранительных органы, и почему такие памятники без проблем принимают на металлолом?", - возмущенно рассказала женщина корреспонденту Sputnik Молдова.

По ее словам, в нормальной ситуации на кладбище должны работать сотрудники, следящие за тем, чтобы таки случаев вандализма не происходило, а, если удастся найти виновных, они должны ответить по закону.

"Ладно, мы в состоянии поставить новый памятник, на этот раз гранитный, а другие... Сколько здесь, на "Дойне" лежит тех, у кого умерли или уехали насовсем все родственники, кто в таком случае будет отвечать о сохранении памяти о человеке, о том, чтобы ее не топтали вандалы?", - задалась вопросом негодующая женщина.

Другая посетительница главного столичного погоста рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что среди предметов, на которые зарятся кладбищенские грабители - столики и скамейки из металла, которые они охотно воруют и также сдают на металлолом.

"В прошлом году мы с мужем заказали столик и скамейку из "нержавейки" и установили их на могиле погибшего сына. Такой металл выбрали, чтобы не красить потом ежегодно эти предметы. Каково было наше удивления, когда придя две недели назад на кладбище, мы их не обнаружили. Ворам не помешал даже бетон, которым были залиты в земле ножки скамейки и стола!.. Скажите, ну как так можно?!", - посетовала собеседница.

По ее словам, среди ее знакомых пенсионеров также происходили случаи, когда с могил родственников так же нагло и бесцеремонно воровали надгробные металлические памятники, столики и даже оградки. Женщина также считает, что полиции следует предпринять срочные меры для того, чтобы порядок был наведен, а виновные понесли наказание по статье "Вандализм.

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