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В Молдове дорожает электроэнергия - с 23 августа будем платить больше

CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
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Решение Национального агенства по регулированию в энергетике вступит в законную силу в пятницу, когда будет опубликовано в Официальном мониторе.

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. К электроэнергии жителям Молдовы теперь придется относиться еще бережнее. С пятницы, 23 августа, в республике вступят в силу новые тарифы - после того, как соответствующее решение на минувшей неделе приняли в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ). 

Тарифы повысятся для всех бытовых потребителей, получающих электроэнергию от "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" и "Furnizarea Energiei Electrice Nord". Таким образом, конечные потребители центрального и южного регионов страны будут платить по 1,89 лея за киловатт/час, на 10 банов больше, чем ранее.

Национальное агентство по регулированию в энергетике
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове увеличили тарифы на электроэнергию — решение НАРЭ

В НАРЭ также уточнили цену на поставки электроэнергии от АО "Energocom". Закупать энергию у этого предприятия будут по 1,58 лея за один киловатт/час. Разница между тарифом для конечного потребителя и закупочной ценой составит прибыль предприятий по распределению.    

Согласно решению НАРЭ, новые тарифы вступят в силу после появления в Официальном мониторе Молдовы. Решение Нацагентсва будет опубликовано в пятницу.

"Попыткой дестабилизации ситуации в стране" назвал президент Молдовы Игорь Додон решение Национального агентства по регулированию в энергетике о повышении тарифов на электроэнергию. Глава государства уверен, что это - "политический заказ прошлой власти". Об этом Додон написал на минувшей неделе на своей персональной странице в социальной сети Facebook. 

Если изначально НАРЭ сообщало, что рассматривает вариант повышения тарифа на электроэнергию, распределяемую компанией Gas Natural Fenosa, на 3,2%, то впоследствии, согласно принятому решению, повышение составило почти вдвое больше в сравнении с первоначально заявленной цифрой, сообщил президент.

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Козак: кто дешевле продает электроэнергию, тот и должен быть ее поставщиком

"В этих условиях рекомендую правительству предпринять меры, предусмотренные законодательством, для приостановления действия безответственного и необоснованного решения НАРЭ. Ведомство, которое должно действовать вне зависимости от политического фактора и обеспечивать процесс регулирования энергетического рынка в строгом соответствии с действующим законодательством и принятой методологией, пытается перенести всё бремя безответственной и популистской власти «демократов» на плечи простых граждан и экономики страны", - написал президент.

Додон уточнил - в прошлом году НАРЭ необоснованно пересмотрело тарифы на природный газ и электроэнергию, заложив мину замедленного действия под энергосистему страны. Хотя предприятия этого сектора еще в начале года направляли в НАРЭ запросы о возврате к методологии расчета тарифов, руководство НАРЭ предпочло затянуть принятие решения, еще больше осложнив ситуацию, добавил глава государства.

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Теги:
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