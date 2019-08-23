Рассекречены документы о жизни в Молдавии в период фашистской оккупации

Из военных донесений можно узнать о состоянии освобожденных городов Молдавской ССР и бесчинствах оккупационного режима.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Архивные документы: справки, боевые донесения, приказы, материалы фронтовых газет с информацией, касающейся Молдовы ( в тот период Молдавская ССР - ред.) опубликованы в специальном разделе сайта минобороны России, посвященного 75-летию освобождения республики от фашистской оккупации.

Как отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства, представленные на страничке материалы фронтовых газет и боевых донесений служат доказательством ужасов, которым подверглись мирное население городов республики и военнослужащие в лагерях для военнопленных.

Например, из справки, подготовленной начальником политуправления третьего Украинского фронта, можно узнать о состоянии освобожденных городов Молдавской ССР и "бесчинствах" в ее столице на основе свидетельств жителей Кишинева.

Захватчики всячески подавляли молдавскую национальную культуру: были варварски уничтожены оперный и драматический театры, закрыто большинство школ. Население города, достигавшее при советской власти 300 тыс. человек, при румынской оккупации сократилось в десять раз.

Все население было пропущено через специальные суды румынской сигуранци (службы безопасности), признанных "подозрительными" немедленно арестовывали и подвергали жестоким наказаниям.

"Всех евреев румыны выселили из города и отправили в Одесскую область, где впоследствии их расстреляли. Жители города сообщают, что "некоторых советских граждан немецко-румынские изверги позакапывали в земле живыми". - отмечается в справке.

Население Кишинева, достигавшее при советской власти 300 тысяч человек, при румынской оккупации сократилось в десять раз.

Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР. В своем обращении командующий 3-м Украинским фронтом гарантировал при прекращении сопротивления сохранить жизнь и обеспечить безопасность, а также оказать медицинскую помощь раненым. Именно поэтому немецкие и румынские подразделения сдавались в плен в полном составе вместе со своими командирами. Из документов, представленных в разделе, посетители узнают, что в плен в ходе операции взято 55 800 немецких и румынских солдат и офицеров.

Кабинет министров Молдовы на заседании 21 августа, объявил 23 августа "днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов".

Освобождение Кишинева Красной армией от немецко-румынской оккупации отмечается 24 августа. Sputnik Молдова представляет специальный мультимедийный проект, посвященный памяти наших ветеранов, наших героев. На страничке проекта вы найдете публикации, видео, воспоминания и истории, посвященные подвигам героев.