Жители домов в четырех секторах Кишинева останутся без света

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. В связи с проведением плановых технических работ 23 августа в Кишиневе будут проведены плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах города.

Ботаника:

- ул. Грэдина Ботаника 3, Салкымилор 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 24, 24/1, 24/2, 24/3 - в период с 10:30 - 17:30.

Центр:

- ул. Г. Асаки 38-44, Митрополит Гурие Гросу 4, Тудор Георге 2B, 3 - в период с 08:45 - 16:45.

Чеканы:

- ул. Узинелор 67 - в период с 09:15 - 17:00.

- ул. Узинелор 14, 14/1, 79 - в период с 09:15 - 17:00.

Буюканы:

- ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэраш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыней 95, 99, 107, 107/2, 128A - в период с 09:00 - 19:00.

- ул. В. Коробан 1-39, 2-32, Н. Бэлческу 1-23, 2-32, Сучава 151, 152, 154/1, 154/2, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, 20, Виртуций 1-13, 2-6 - в период с 08:30 - 17:00.

Плановые отключения электроэнергии пройдут и в других населенных пунктах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK