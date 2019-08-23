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В воскресенье после реконструкции откроется фонтан в Долине Роз в Кишиневе

© Photo: Primăria municipiului Chișinău
Общество
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Работы по реконструкции продлились около четырех месяцев. На эти цели из муниципального бюджета было выделено 3,6 миллиона леев.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. В воскресенье откроется после реконструкции фонтан в парке в Долине Роз. Об этом сообщили представители муниципального совета.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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О начале работ по реализации нового проекта примэрия Кишинева объявила в конце марта.

Сообщалось, что "люди смогут прогуливаться среди струй воды, синхронизированных с музыкой и декоративным освещением".

Проект также предполагал установку ночного освещения, элементов уличного оформления, посадку зеленых насаждений, реконструкцию прилегающих территорий, обновление дорожек к фонтану, а также создание специальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями.

Работы по реконструкции продлились около четырех месяцев. На эти цели из муниципального бюджета было выделено 3,6 миллиона леев.

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