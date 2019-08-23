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Битва за урожай: хлеборобы Гагаузии удовлетворены итогами жатвы

© Sputnik / Andrei Iglov
Общество
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Итоги урожая текущего года ниже результатов предыдущего, но в целом урожай в автономии считают удовлетворительным. 

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. В Гагаузской автономии завершилась уборка первой группы хлебов. Церемония чествования лучших хлеборобов Гагаузии состоялась в селе Кирсово.

На профессиональный праздник собрались работники сельского хозяйства, руководители и специалисты сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств, главы децентрализованных служб и районов автономии, а также представители руководства региона.

Зерно
© Sputnik / Егор Еремов
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Итоги уборки зерновых и колосовых, зернобобовых и рапсовых культуры урожая этого года по региону подвела замначальника управления агропромышленного комплекса автономии Людмила Филева. 

"В агрохозяйствах Гагаузии площадь озимых и яровых, зерновых, колосовых, зернобобовых культур и рапса составила 51 тысячу 390 гектаров. Из-за сложившихся в этом году погодных условий в целом по первой группе собрано на 8,4 процента ниже уровня предыдущего года. Для такого сложного сельскохозяйственного года, урожай получен, в основном, удовлетворительный", - передает ее слова региональный портал gagauzinfo.md.

В уборочной кампании приняли участие около 180 собственных комбайнов агрохозяйств и 30 комбайнов, привлеченных из других районов Молдовы.

От имени башкана Гагаузии тружеников сельского хозяйства поприветствовал советник главы автономии Дмитрий Кройтор. 

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