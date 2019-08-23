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Ясско-Кишинёвская операция

На Шерпенском плацдарме установлен новый памятник освободителям Молдовы

© Sputnik / Владимир Гальперин
Общество
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Торжественное открытие и освящение поклонного креста состоится 29 августа, в день 75-летия с окончания боев в рамках Ясско-Кишиневской наступательной операции.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. На Шерпенском плацдарме установлен новый памятник в честь советских воинов, освобождавших Молдову от фашистов летом 1944 года.

Мемориал посвящен памяти бойцов 93-й 113-й 223-й 295-й стрелковых дивизий, павших в боях за освобождение Молдовы. Памятник представляет собой поклонный крест со стилизованной военной каской советского образца времен Великой Отечественной войны. На мраморной плите у подножия креста выгравирован текст, описывающий подвиг Героя Советского Союза Дмитрия Крыжановского, погибшего в районе села Шерпены в 1944 году.

Торжественное открытие и освящение поклонного креста состоится 29 августа, в день 75-летия с окончания боев в рамках Ясско-Кишиневской наступательной операции.

Памятник установлен активистами организаций "Русский историко-патриотический клуб" и "Август". На открытие памятника приглашены все желающие, сообщил в Facebook руководитель представительства Российского военно-исторического общества в Республике Молдова Алексей Петрович.

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Теги:
Ясско-Кишиневская операция, освобождение Молдовы от нацистов, Великая Отечественная война


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