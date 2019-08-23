В Кишинев на сборку доставили еще 15 белорусских троллейбусов

В настоящее время на маршруты в Кишиневе выходят 26 троллейбусов с кондиционерами.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. В Кишинев доставлены еще 15 белорусских троллейбусов, оборудованных кондиционерами, видеокамерами и USB-розетками.

Четыре камеры расположены в пассажирском салоне, а еще две камеры - на штангах, которые подсоединяются к контактной сети.

В настоящее время на маршруты в Кишиневе выходят 26 троллейбусов с кондиционерами. Планируется, что к сентябрю их число возрастет до 40 машин.

По сообщению руководства Кишиневского управления электротранспорта, 15 новых троллейбусов будут собраны в Молдове до конца 2019 года.

Производитель троллейбусов - минский завод "Белкоммунмаш".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK