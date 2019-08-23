В Кишинев на сборку доставили еще 15 белорусских троллейбусов

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. В Кишинев доставлены еще 15 белорусских троллейбусов, оборудованных кондиционерами, видеокамерами и USB-розетками.
Четыре камеры расположены в пассажирском салоне, а еще две камеры - на штангах, которые подсоединяются к контактной сети.
В настоящее время на маршруты в Кишиневе выходят 26 троллейбусов с кондиционерами. Планируется, что к сентябрю их число возрастет до 40 машин.
По сообщению руководства Кишиневского управления электротранспорта, 15 новых троллейбусов будут собраны в Молдове до конца 2019 года.
Производитель троллейбусов - минский завод "Белкоммунмаш".
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