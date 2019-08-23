Министр экономики Молдовы рассказал, что ждет жителей страны зимой 2020 года

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Вадим Брынзан подтвердил, что республика заинтересована в получении газа из России по газопроводу "Турецкий поток" (Turkish Stream), если Россия в следующем году прекратит транзит "голубого" топлива через Украину. Об этом глава Минэкономики заявил в интервью одному из местных СМИ.

По словам министра, Молдова зависима только от одного источника газа и на протяжении независимости страны властями не было сделано многого, чтобы не сказать практически ничего по этому вопросу.

"Единственное – строим этот газопровод Яссы-Кишинев. Хотим сдать его в эксплуатацию до марта-апреля будущего года. Надеемся, что с румынской стороны будет завершена часть в 60 километров, чтобы газ попал в Кишинев и тогда у нас будет (энергетическая - ред.) безопасность", - сказал Брынзан.

Говоря о том, что ждет жителей республики этой зимой, глава Минэкономики отметил, что все зависит от способности молдавской стороны вести переговоры с "Газпромом" по новому контракту. Кроме того, по его словам, от того, как сложатся отношения между украинским газовым оператором "Нафтогаз" и российским концерном "Газпромом" по вопросу транзита "голубого" топлива.

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Как отметил Брынзан, соглашение с "Газпромом" обсуждается национальным оператором "Молдовагаз" (в этой компании республике принадлежит миноритарная доля (более 30% акций).

"Новый контракт с "Газпромом" уже обсуждается. Однако мы не стоим и рассматриваем только этот контракт, но и другие альтернативные источники поставки в случае приостановки транзита через Украину. Мы рассматриваем газопровод Turkish Stream", - сказал министр.

По его словам, на счет этой формулы реверса, если ее возможно будет внедрить, вероятно, больше деталей станет известно в середине сентября, когда планируется организовать встречу в четырехстороннем формате между операторами из Республики Молдова, Украины, Болгарии и Румынии.

"Если будет возможно перенаправить газ таким способом, то можно обеспечить и левый, и правый берег республики, практически, до Кишинева. Что касается севера республики, то можем наладить реверс газа из Украины", - сказал он.

Глава Минэкономики отметил, что есть и другие варианты, о которых пока рано говорить, но власти республики их анализируют. "Мы работаем над (энергетической) безопасностью, чтобы зимой у нас было достаточно газа", - добавил Брынзан.

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"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову.

Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров).

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