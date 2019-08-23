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Обыски в Международном аэропорту Кишинева

Спецоперация: в VIP-зале аэропорта Кишинева проходят обыски

© Photo: Пресс-служба МВД
Общество
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Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки в VIP зале столичного аэропорта.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В Международном аэропорту Кишинева проходят обыски. Информацию подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Мария Виеру, сообщает sputnik.md.

По ее словам, речь идет о процессуальных действиях, проводимых сотрудниками Службы внутренней защиты и противодействия коррупции МВД Молдовы и Антикоррупционной прокуратуры Кишинева. Остальные детали будут предоставлены позже.

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