Массовое отравление в детсаду: мэр Бачой рассказал о предпринятых мерах

Глава местной администрации заявил, что проводятся лабораторные исследования для того, чтобы точно определить источник интоксикации.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Деятельность детского сада в коммуне Бачой приостановлена после того, как в образовательном учреждении отравился 31 человек, в том числе 29 детей. Соответствующее распоряжение дал примар этого населенного пункта Виталие Шаларь.

Глава местной администрации заявил Sputnik, что детский сад не будет работать до устранения всех недостатков. Более того, даже родители детей, посещающих это дошкольное образовательное учреждение, должны пройти обследование у семейного врача.

Как пояснил Шаларь, в настоящее время 27 человек, в том числе 25 детей, находятся в трех больницах молдавской столицы, а еще четыре малыша лечатся дома.

Продукты, которые ели дети, взяли на лабораторные исследования, чтобы определить источник отравления. Также проверяют версии, что еду могли готовить в неподобающих условиях, либо носителем инфекции мог стать один из работников детсада или ребенок.

Это уже второе массовое отравление за последнее время, произошедшее в муниципии Кишинев. Предыдущий эпизод зарегистрировали 10 августа, когда из 74 человек, принимавших участие в торжестве по случаю бракосочетания, 44 госпитализировали, а 6 согласились на амбулаторное лечение.

В результате проведенных анализов у 39 пациентов подтвержден сальмонеллез.

После того, как пять десятков участников свадебного застолья обратились за медицинской помощью, были проверены организаторы пиршества и поставщик кондитерских изделий – их деятельность приостановлена до устранения нарушений.

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