В ВСБ считают, что контракт о концессии аэропорта Кишинева надо расторгнуть

Быть или не быть: как власти намерены расторгнуть договор о концессии аэропорта Кишинева, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Вопрос о расторжении соглашения о концессии Международного аэропорта Кишинева обсуждался на заседании Высшего совета безопасности (ВСБ). Об этом заявил на брифинге в пятницу президент Молдовы Игорь Додон.

По его словам, в рамках заседания ВСБ заслушаны представители Минэкономики и других компетентных органов.

Он напомнил, что в рамках концессии аэропорта инвестор обещал вложить в развитие воздушной гавани 244 миллиона евро.

"По мнению ВСБ, в момент подписания соглашения есть подозрения, что государству был нанесен ущерб", - сказал Додон.

Он отметил, что в прошлом году пассажиропоток аэропорта составил 2,8 миллиона человек. По его словам, с каждого пассажира взимается налог в 9 евро.

"Простой расчет говорит о том, что только в 2018 году инвестор получил больше 24 миллионов евро. Если умножить эту сумму на 49 лет, то получится миллиард, а инвестор обязался вложить 244 миллиона", - отметил президент.

Во-вторых, обратил внимание глава республики, обсуждался вопрос, было или нет передано компанией Avia Invest право на концессию другой фирме. По его словам, не были отчуждены квоты капитала Avia Invest - владельцы компании те же. Он отметил, что блокирована возможность уступить квоты Avia Invest.

"По нашему мнению, контракт должен быть расторгнут. Это может произойти, если при подписании были нарушения. Или если не была выполнена программа инвестиций. Здесь есть ряд вопросов. На первых двух этапах в 2014-2018 годах должны были вложить 160 миллионов евро, а компания, по их данным, внесла 78 миллионов евро. Здесь должны разбираться специалисты", - добавил Додон.

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года, в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки. В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решение о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Расследование продолжается

Председатель специальной следственной парламентской комиссии Игорь Мунтяну на пресс-конференции в пятницу рассказал о ходе расследования по вопросу передачи в концессии Международного аэропорта Кишинева.

"Продолжается расследование для определения механизмов, которые могут привести к аннулированию контракта. Второе, переход активов Avia Invest любой финансовой группе, в частности, Ротшильдам, не может быть, если эти активы затрагивают интересы государства", - сказал Мунтяну.

Мунтяну напомнил, что 12 августа депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) с требованием расследовать действия лиц, принимавших решение о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Однако, по словам Мунтяну, официальный ответ ни от и.о. генпрокурора, ни от НАЦ еще не поступил.

По его словам, хотя работа комиссии еще не закончилась, но элементы проведенного ею анализа указывают на грубое нарушение законодательства и процедур в отношении приватизации, концессии и государственно-частного партнерства.

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Он отметил, что члены комиссии определили основные процедурные недостатки при подписании контракта и указали список лиц, напрямую ответственных за нарушения процесса концессии.

"Считаю приоритетным, чтобы Генпрокуратура и НАЦ сохраняли и защищали права и интересы государства по поводу концессионного имущества. Оба ведомства, к которым обратилась парламентская следственная комиссия обязана наложить секвестр и остановить любые транзакции, которые наносят ущерб интересам государства", - сказал Мунтяну.

Как ранее заявил депутат, следственная комиссия парламента требует у Генпрокуратуры и НАЦ:

Принять все меры для начала уголовного дела и соответствующие решения для выявления виновных с привлечением их к ответственности.

Издать распоряжения об ограничительных мерах для лиц, подозреваемых в совершении указанных действий, в том числе через подачу в срочном порядке запросов в судебные инстанции.

Выдать распоряжения о принятии мер для обеспечения того, чтобы контракт о концессии аэропорта не мигрировал от одной компании к другой в этот период.

Любой контракт может быть расторгнут

Как отметил председатель комиссии, Международный аэропорт Кишинева -это имущество государства.

"Единственный владелец – Республика Молдова. И гражданский интерес должен превалировать. Сделка по концессии изначально проводилась в 2013 году в целях модернизации ряда услуг, а не отчуждения этого объекта. Любой контракт может быть разорван", - сказал Мунтяну.

По его словам, есть норма, известная всем юристам, что существуют положения, которые гарантируют владельцу право защиты свои интересов.

Однако, во сколько обойдется расторжение контракта для страны, депутат не смог ответить.

"Полный отчет комиссии будет представлен парламенту в сентября. Тогда мы и приведем данные о расторжении или аннулировании этого контракта, когда выявим преступные элементы в его основе", - добавил Мунтяну.

Допросы продолжатся

Как отметил Мунтяну, есть список людей, которые уже дали показания в рамках работы следственной комиссии.

"Этот процесс продолжится. Будут заслушаны все, у кого была определенная роль в момент подготовки контракта, - официальные лица, которые входили в конкурсную и мониторинговую комиссии, а также те, кто занимал посты менеджеров в компании Avia Invest, а также других компаний, которые в последние годы находились в поле зрения правоохранительных органов", - добавил он.

Что надо знать о комиссии парламента

Ранее депутаты создали следственную комиссию для проверки законности организации и проведения конкурсов по приватизации в Молдове, начиная с 2013 года.

В начале июля эта структура приняла решение, что на первом этапе будут расследовать, каким образом проводилась приватизация и сдача в концессию четырех госпредприятий. До 31 декабря должны быть представлены результаты аудита концессии Международного аэропорта Кишинева, приватизации авиакомпании Air Moldova и предприятия Tutun CTC, а также итоги проверки контракта о государственно-частном партнерстве по модернизации и эффективности деятельности автовокзалов.

Кроме того, комиссия решила, что будет "объединять резонансные случаи в "пакеты". В дальнейшем должны проверить другие группы договоров. Как заявлял Мунтяну, так будет охвачен широкий спектр приватизированного публичного имущества.

В конце июля парламент ввел мораторий на приватизацию и сдачу в концессию госимущества. Кроме того, под запрет попало заключение договоров государственно-частного партнерства.

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