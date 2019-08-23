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Такси

По Кишиневу ездят суеверные таксисты, они используют "обереги" от полиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Лучше - соблюдать правила дорожного движения, тогда точно не заинтересуешь сотрудников Патрульной полиции, но некоторые водители надеются, что "кривая вывезет" и украшают свои автомобили оригинальными наклейками.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Некоторые автолюбители в частных беседах с корреспондентами Sputnik Молдова жалуются на то, что кишиневские водители такси  и рейсовых микроватобусов демонстрируют крайне агрессивный стиль езды - "подрезают", перемещаются во время движения с первой полосы на третью и обратно, не уступают дорогу и так далее.

Конечно, таксистов и маршрутчиков можно упрекнуть, ведь правила дорожного движения никто не отменял. Однако и у них своя правда, их заработок заключается в скорости движения по трассам. 

Большинство из них стараются соблюдать ПДД, но есть и те, кому закон не писан, они "лихачат" так, что пассажирам может стать в салоне такого такси дурно от подобного, "кишиневского дрифта". 

Кишиневские таксисты используют обереги, чтобы избежать встречи с сотрудниками Патрульной полиции
© Photo: Facebook / Типичная Молдова
Кишиневские таксисты используют "обереги", чтобы избежать встречи с сотрудниками Патрульной полиции

Некоторые таксисты, видавшие виды в отношениях с Патрульной полицией, и наверняка не раз платившие штрафы за агрессивное вождение и нарушение правил, придерживаются некоторых суеверий. В частности, как сообщили пользователи соцсетей, выложившие соответствующие фото в свободный доступ, многие украшают свои служебные авто наклейками следующего содержания: "Спаси и сохрани от гаишников". 

Выглядит это, конечно, весьма комично, и веселит всех, кто едет за рулем вслед за такой машиной. Однако, раз клеят, может это и помогает...

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Теги:
патрульная полиция, приметы, водители, Кишинев


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