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Мемориальный комплекс Шерпенский плацдарм – стратегический плацдарм на правом берегу реки Днестр, в районе села Шерпены, занятый в апреле 1944 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов.

В столице состоялась премьера фильма об освобождении Молдовы - видео

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Уникальную ленту показали накануне 75-летия изгнания фашистских захватчиков с территории республики.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Глава государства Игорь Додон побывал на премьере фильма "Ясско-Кишиневская операция. История Молдовы". Документальная картина была снята под патронатом президента страны и приурочена к 75-летию освобождения Молдовы от фашистских захватчиков.

С волнением историческую ленту об истории родного края смотрели все собравшиеся в зале - ветераны войны, историки, родные героев, освобождавших Молдавию, депутаты, журналисты, представители общественных организаций.

© AFP 2019 / ALEKSEY FILIPPOV
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"Ясско-Кишиневская операция" - это очередной фильм проекта "История Молдовы". Премьера работы приучена к 75-летию освобождения от фашистских захватчиков. Съемочная группа работала в Молдове, Германии, Румынии, России. Авторы беседовали с участниками событий и ведущими исследователями войны и ее последствий. Это история стран и отдельных людей, рассказанная от первого лица.

"Отмечу, что Ясско-Кишиневская операция, считается одной из самых успешных наступательных операций Великой Отечественной и Второй Мировой войн. Мы должны помнить героев, сохранить и передать нашим детям правду о тех событиях", - написал глава государства.

Фильм будет показан также на телеканалах Молдовы, во время мероприятий на Шерпенском плацдарме.

Как и предыдущие серии "Истории Молдовы", он находится в свободном доступе в интернете, посмотреть документальную картину может каждый желающий.

 

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Теги:
Ясско-Кишиневская операция, премьера, фильм, Кишинев


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