Школьные аксессуары: эксперт объяснил, как выявить опасность

Школьные принадлежности могут содержать токсичные вещества или аллергены, которые негативно влияют на здоровье детей

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Школьные портфели, книги, тетради, ручки с ручками, карандаши, одежда и многие другие необходимые аксессуары нужны всем в канун нового учебного года. На первый взгляд они кажутся качественными, но некоторые товары могут быть опасными. Они могут содержать токсичные вещества или аллергены, которые негативно влияют на здоровье детей.

Специалисты Национального центра по защите экономических интересов потребителей (CNPIEC) предупреждают: целый набор химических веществ содержится в маркерах, клеях, акварелях и в пластилине с синтетическими ароматизаторами. Некоторые из них, попав в организм, могут вызвать головную боль, головокружение и трудности с концентрацией внимания.

"Некоторые из этих продуктов могут угрожать здоровью детей. В частности, красители, содержащие тяжелые металлы в акварели и пластилине", - сказал Сергей Лелик, представитель CNPIEC, в студии радио Sputnik Moldova.

Первое, что нужно сделать родителям - это закупать товары в точках продаж, которым они доверяют и которым разрешено заниматься коммерческой деятельностью. В то же время важно, чтобы взрослые сохранили чек для подтверждения покупки в случае выявления нарушений.

Сергей Лелик рекомендует родителям учитывать несколько важных вопросов при выборе рюкзаков для школы, например, выбирать более легкие рюкзаки; проанализируйте материал, из которого сделан рюкзак (он должен быть прочным и непроницаемым) и выберите рюкзаки со светоотражающими полосами.

В то же время потребители должны знать, что в случае покупки одежды, рюкзаков или красок они имеют право запрашивать у экономических агентов сертификаты качества, чтобы убедиться, что эти продукты не представляют опасности для здоровья детей.

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