10:17 24 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
Clase primare. Imagine simbol

Школьные аксессуары: эксперт объяснил, как выявить опасность

© Sputnik / Игорь Маслов
Общество
Получить короткую ссылку
42 0 0

Школьные принадлежности могут содержать токсичные вещества или аллергены, которые негативно влияют на здоровье детей

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Школьные портфели, книги, тетради, ручки с ручками, карандаши, одежда и многие другие необходимые аксессуары нужны всем в канун нового учебного года. На первый взгляд они кажутся качественными, но некоторые товары могут быть опасными. Они могут содержать токсичные вещества или аллергены, которые негативно влияют на здоровье детей.

Готовимся к школе: первый раз – в первый класс!
© Sputnik / Moldova
Как в Молдове подготовиться к школе

Специалисты Национального центра по защите экономических интересов потребителей (CNPIEC) предупреждают: целый набор химических веществ содержится в маркерах, клеях, акварелях и в пластилине с синтетическими ароматизаторами. Некоторые из них, попав в организм, могут вызвать головную боль, головокружение и трудности с концентрацией внимания.

"Некоторые из этих продуктов могут угрожать здоровью детей. В частности, красители, содержащие тяжелые металлы в акварели и пластилине", - сказал Сергей Лелик, представитель CNPIEC, в студии радио Sputnik Moldova.

Первое, что нужно сделать родителям - это закупать товары в точках продаж, которым они доверяют и которым разрешено заниматься коммерческой деятельностью. В то же время важно, чтобы взрослые сохранили чек для подтверждения покупки в случае выявления нарушений.

Сергей Лелик рекомендует родителям учитывать несколько важных вопросов при выборе рюкзаков для школы, например, выбирать более легкие рюкзаки; проанализируйте материал, из которого сделан рюкзак (он должен быть прочным и непроницаемым) и выберите рюкзаки со светоотражающими полосами.

В то же время потребители должны знать, что в случае покупки одежды, рюкзаков или красок они имеют право запрашивать у экономических агентов сертификаты качества, чтобы убедиться, что эти продукты не представляют опасности для здоровья детей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В школу - с радостью: малоимущим семьям предоставят помощь к 1 сентября
В Молдове дети гибнут по вине родителей - как реагируют полиция и школа
Теги:
школа


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ясско-Кишинёвская операция
Память, которую у нас не отнять: исторические кадры Ясско-Кишинёвской операции
Граждане Молдовы рассказали об освобождении
Что жители Кишинева знают о Дне освобождения Молдовы – видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от фашизма

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться