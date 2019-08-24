На улицах Кишинева есть капканы для машин - автолюбители могут пострадать

На столичных автомагистралях есть много опасностей, которые могут подстерегать автолюбителей, одна из них - открытые канализационные люки - крышки которых воруют и сдают на металлолом.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Имея даже самый надежный автомобиль, в Кишиневе можно угодить в больницу. Именно по такой формуле живут многие автовладельцы в главном городе страны, привыкшие к постоянным выбоинам и отсутствию асфальта на некоторых фрагментах автотрасс города.

Езда по Кишиневу давно напоминает полосу препятствий и служит хорошей встряской для водителей и пассажиров их авто. Однако есть и реальные опасности, в результате которых могут возникнуть серьезные дорожно-транспортные происшествия.

Невнимательность может сыграть с водителем злую шутку - об этом предупреждают пользователи социальных сетей, выложившие во всеобщий доступ фотографии открытых канализационных люков, которые расположены на проезжей части улицы Заводской.

Жители города предполагают, что люки могли стать добычей охотников за металлом, которые затем сдают их в лом. Кишиневцы недоумевают, почему бездействует полиция, и сами вынуждены предупреждать водителе об опасности довольно устаревшим методом.

Они втыкают в зияющие канализационные дыры ветки деревьев, чтобы предупредить об опасности. Выглядит это, конечно, дико, но предупрежден - значит вооружен.

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