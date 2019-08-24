00:36 24 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
Сухая растительность на молдавском лугу

Погодные рекорды Молдовы 24 августа

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
Получить короткую ссылку
10 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 августа специалисты зафиксировали 12 лет тому назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ

По информации синоптиков, 24 августа 2007 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +38,6 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в начале прошлого столетия. В 1907 году воздух 24 августа прогрелся лишь до +6,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы метеорологами в этот день, составляет 32 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Самый точный прогноз погоды: жара не собирается отпускать Молдову
Самый точный прогноз погоды: жара в Молдове задержится надолго
Молдова снова во власти жары: вынесено новое предупреждение метеорологов
Теги:
метеорологи, рекорды, погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ясско-Кишинёвская операция
Память, которую у нас не отнять: исторические кадры Ясско-Кишинёвской операции
Граждане Молдовы рассказали об освобождении
Что жители Кишинева знают о Дне освобождения Молдовы – видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от фашизма

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться