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Депутаты молдавского парламента возложили цветы к Вечному огню

В Кишиневе возложили цветы к Вечному огню в честь 75-летия освобождения

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В Молдове началось празднование юбилея освобождения страны от фашистской оккупации.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. На мемориале "Вечность" в Кишиневе утром 24 августа начались торжественные мероприятия в честь 75-летия освобождения Молдовы от фашистов.

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В церемонии возложения цветов к Вечному огню участвовали президент Молдовы Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаная, депутаты парламента, послы иностранных государств, представители общественных организаций и гражданские активисты.

Сегодня по всей стране отмечают юбилей окончания Ясско-Кишиневской наступательной операции советских войск 1944 года, в ходе которой территория нашей страны была освобождена от фашистов.

Депутаты молдавского парламента возложили цветы к Вечному огню
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутаты молдавского парламента возложили цветы к Вечному огню

Согласно программе празднования, разработанной администрацией президента и общественными организациями, большинство мероприятий пройдут 24 августа. После традиционного возложения цветов пройдут памятные мероприятия на Мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм".

Депутаты молдавского парламента возложили цветы к Вечному огню
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутаты молдавского парламента возложили цветы к Вечному огню

Также состоится открытие отреставрированного памятника героям-освободителям столицы, установленного перед зданием Академии наук Молдовы.

Вечером 24 августа состоится праздничный концерт на площади Великого национального собрания.

Депутаты молдавского парламента возложили цветы к Вечному огню
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутаты молдавского парламента возложили цветы к Вечному огню

Он отметил, что памятные мероприятия при его участии пройдут и во многих других городах страны.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше героев, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от фашистских агрессоров. Уходят из жизни ветераны... Sputnik Молдова запустил специальный мультимедийный проект Молдова:75 лет свободы и мира. Именно для того, чтобы сохранить память об освободителях, и чтобы сохранить историю, факты для последующих поколений!

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Теги:
освобождение Молдовы, Ясско-Кишиневская операция


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