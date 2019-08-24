Додон: 24 августа в Молдове всегда будет днем освобождения от фашизма

Глава государства подчеркнул, что вне зависимости от интерпретаций некоторых политиков, 24 августа в Молдове всегда было, есть и будет праздничным днем.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В Молдове 24 августа всегда будет отмечаться как день освобождения страны от фашизма. Об этом заявил президент РМ Игорь Додон после торжественного возложения цветов на мемориале "Вечность" в Кишиневе, которое состоялось утром в субботу в рамках празднования юбилейной даты.

"Это важнейший праздник для всех жителей Молдовы, - сказал Додон, напомнив, что сотни тысяч жителей Молдовы сражались в Великой Отечественной войне в боях с фашистскими захватчиками. - Мы должны сделать всё возможное, чтобы хранить и передавать эту память будущим поколениям.

Глава государства подчеркнул, что "вне зависимости от интерпретаций некоторых политиков, 24 августа в Молдове всегда было, есть и будет днем Победы, днем освобождения Молдовы от фашизма. Такого мнения придерживаются большинство граждан страны, - отметил Додон.

"Есть и те, у кого другое мнение, и мы уважаем мнения всех. Но в Молдове этот день был, есть и будет Днем освобождения от фашизма", – заявил президент РМ.

В Молдове сегодня празднуют семьдесят пятую годовщину освобождения от фашистской оккупации.

С форсирования Днестра в районе села Шерпень в августе 1944-го началась Ясско-Кишиневская операция, одна из самых результативных в истории Второй мировой войны, в ходе которой была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдова, а союзник Германии Румыния была выведена из войны.

24 августа 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили Кишинев и завершили окружение войск противника в районе Яссы, Кишинев. Эта победа ознаменовала освобождение Молдавии от фашистcкой оккупации.

В честь юбилея освобождения Молдовы от фашизма по всей стране проходят праздничные мероприятия.

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