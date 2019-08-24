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Напряжение на границе: на пунктах пропуска утром образовались очереди

CC0 / Pixabay / Gellinger
Общество
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На мини-каникулы, которые продлятся у бюджетников с 24 по 27 августа, пограничники ожидают как минимум двукратного увеличения потока.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. На контрольно-пропускных пунктах пересечения границы утром в субботу образовались очереди.

У бюджетников Молдовы начались мини-каникулы, которые продлятся с 24 по 27 августа. В связи с этим Пограничная полиция и Таможенная служба перешли на усиленный режим, чтобы справиться с транспортным потоком, идущим через границы.

Rândul în vamă la Leuseni
© Sputnik /
Автомобильная очередь на КПП

Утром очередь образовалась на пункте перехода границы Леушены-Албица.

По сообщению Пограничной службы, наблюдался интенсивный трафик и непрерывный поток автомобилей на КПП Паланка и Тудора, по причинам, связанным с украинской стороной. К 8.30 удалось сократить очередь до 30 автомобилей.

В праздничные дни пограничные полицейские будут работать при полной нагрузке, так как ожидается, что на некоторых пунктах пропуска количество пересечений удвоится или даже утроится по сравнению с обычными днями. Об этом решении сообщила Пограничная полиция.

Ожидается, что самыми загруженными пунктами на границе с Украиной будут Паланка, Тудора, Крива и Мирное, а на границе с Румынией – Леушены.

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Теги:
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