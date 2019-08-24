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Двухлетняя девочка пропала в Теленештах и нашлась в пяти километрах от дома

CC0 / Pixabay / Greyerbaby
Общество
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Где бродила девочка всю ночь, остается неизвестным, ребенок заснул во фруктовом саду.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Двухлетняя девочка, которая пропала вчера вечером из селе Киштельница Теленештского района, нашлась в 5 километрах от дома.

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© Youtube / KX News
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Охранник фруктового сада нашел ребенка мирно спящим на земле под деревом.

Девочка, которая играла во дворе своего дома без присмотра, пропала в пятницу, около 20.00. О происшедшем сообщили в полицию, были организованы поиски ребенка силами полиции, спасателей и местных жителей.

Поисковые отряды прочесывали село и его окрестности до утра, и около 6 часов девочку нашли спящей на земле недалеко от фруктового сада, сообщают местные телеканалы.

Сообщается, что вмешательство врачей не понадобилось, девочка здорова. Однако каким образом двухлетний ребенок ночью преодолел около пяти километров, остается неизвестным.

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