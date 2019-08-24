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Президент Украины Владимир Зеленский

Игорь Додон поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости Украины

CC BY 4.0 / Пресс-служба президента Украины
Общество
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Глава государства заверил, что Молдова всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Для Республики Молдова важнейшим приоритетом было и остаётся поступательное развитие добрососедских, дружественных отношений с Украиной, основанных на конструктивном и взаимовыгодном партнёрстве и доверии.

Об этом заявил президент РМ Игорь Додон в поздравлении, которое он направил президенту Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины.

"Хочу подчеркнуть, что Республика Молдова всегда поддерживала, поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины в её международно-признанных границах", - написал глава государства на своей странице в Facebook.

Игорь Додон подчеркнул, что рассчитывает на проведение в ближайшее время двусторонней встречи по всему спектру вопросов, касающихся молдо-украинских отношений.

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Теги:
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