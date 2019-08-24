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Ясско-Кишинёвская операция

Сергей Шойгу передал Павлу Войку боевые знамена воинов, освободивших Молдову

© Sputnik / Владимир Гальперин
Общество
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Передача реликвий произошла на мемориальном комплексе "Шерпенский пладцарм" .

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу передал своему молдавскому коллеге Павлу Войку боевые знамена частей, отличившихся в ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции.

Передача знамен произошла на мемориальном комплексе "Шерпенский пладцарм" на торжественном мероприятии в честь 75-летия освобождения Молдовы от фашистских захватчиков.

Ясско-Кишинёвская операция
© Sputnik / Владимир Гальперин
На Шерпенском плацдарме установлен новый памятник освободителям Молдовы

Военнослужащие Национальной армии Молдовы с воинскими почестями приняли боевые знамена 507-го армейского истребительно-противотанкового артиллерийского Кишиневского полка и 14-й штурмовой инженерно-саперной Александрийской Краснознаменной ордена Суворова бригады. Бригада прошла от оборонительных боев под Ростовом до освобождения Вены и Будапешта. Участвовала в форсировании Днестра, освобождении города Унгены.

Выступая на церемонии передачи знамен, Сергей Шойгу заявил, что эти реликвии - дань уважения к памяти воинов, павших в боях за освобождение Молдовы. "В тяжелых боях личный состав этих частей покрыл свои боевые знамена неувядаемой славой", - сказал министр обороны РФ. Он сообщил, что прежде знамена хранились в Центральном музее Вооруженных сил РФ.

Глава минобороны Молдовы Павел Войку поблагодарил своего российского коллегу за подарок.

"Эти знамена означают для нас многое, и мы будем хранить эту историю", - сказал Войку.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше героев, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни ветераны... Sputnik Молдова запустил специальный мультимедийный проект Молдова:75 лет свободы и мира. Именно для того, чтобы сохранить память об освободителях, и чтобы сохранить историю, факты для последующих поколений!

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Теги:
Сергей Шойгу, Ясско-Кишиневская операция


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