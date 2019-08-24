15:55 24 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
Памятник в честь освобождения Молдавии

В столице открыт после реставрации памятник воинам-освободителям Молдовы

© Sputnik / Яков Берлинер
Общество
Получить короткую ссылку
21 0 0

Открытие памятника после капитального ремонта состоялось в день празднования 75-летия освобождения Молдовы от фашистов, в церемонии участвовали Игорь Додон и Зинаида Гречаная.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В Кишиневе после реставрации вновь открыт памятник воинам-освободителям Молдовы возле Академии наук. В церемонии открытия отреставрированного монумента приняли участие президент РМ Игорь Додон, спикер парламента РМ Зинаида Гречаная, зарубежные гости, представители общественных организаций.

Выступая на церемонии открытия памятника, Игорь Додон заметил, что памятник долгое время не ремонтировали, поэтому реставрация была необходима.

"Символично, что этот памятник был открыт почти ровно пятьдесят лет назад, 22 августа 1969 года. Мы подняли документы, выяснилось, что его долго не реставрировали, последний раз капитальный ремонт проводили в 1975 году", - сказал Игорь Додон. 

Глава государства напомнил, что памятник удалось отстоять после того, как с подачи политически ангажированных членов Академии наук начались разговоры о возможном сносе монумента.

Додон поблагодарил советников муниципального совета Кишинева, которые поддержали проект реставрации памятника, а также жителей Кишинева, которые выступили в защиту монумента.

"Уверен, что и следующие поколения в день освобождения Молдовы будут приходить к этому памятнику", - сказал Додон.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше героев, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни ветераны... Sputnik Молдова запустил специальный мультимедийный проект Молдова:75 лет свободы и мира. Именно для того, чтобы сохранить память об освободителях, и чтобы сохранить историю, факты для последующих поколений!

Молдова: 75 лет мира и свободы" - спецпроект Sputnik

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Как отстраивали Кишинев 50 лет назад — редкое фото с памятником Котовскому
На Шерпенском плацдарме установлен новый памятник освободителям Молдовы
Памятник освободителям Молдовы почти полностью готов к празднику - фото
Теги:
освобождение Молдовы от нацистов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ясско-Кишинёвская операция
Память, которую у нас не отнять: исторические кадры Ясско-Кишинёвской операции
Тайны самой старой в Молдове деревянной церкви
Тайны самой старой в Молдове деревянной церкви – видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от фашизма

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru