В столице открыт после реставрации памятник воинам-освободителям Молдовы

Открытие памятника после капитального ремонта состоялось в день празднования 75-летия освобождения Молдовы от фашистов, в церемонии участвовали Игорь Додон и Зинаида Гречаная.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В Кишиневе после реставрации вновь открыт памятник воинам-освободителям Молдовы возле Академии наук. В церемонии открытия отреставрированного монумента приняли участие президент РМ Игорь Додон, спикер парламента РМ Зинаида Гречаная, зарубежные гости, представители общественных организаций.

Выступая на церемонии открытия памятника, Игорь Додон заметил, что памятник долгое время не ремонтировали, поэтому реставрация была необходима.

"Символично, что этот памятник был открыт почти ровно пятьдесят лет назад, 22 августа 1969 года. Мы подняли документы, выяснилось, что его долго не реставрировали, последний раз капитальный ремонт проводили в 1975 году", - сказал Игорь Додон.

Глава государства напомнил, что памятник удалось отстоять после того, как с подачи политически ангажированных членов Академии наук начались разговоры о возможном сносе монумента.

Додон поблагодарил советников муниципального совета Кишинева, которые поддержали проект реставрации памятника, а также жителей Кишинева, которые выступили в защиту монумента.

"Уверен, что и следующие поколения в день освобождения Молдовы будут приходить к этому памятнику", - сказал Додон.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны.

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