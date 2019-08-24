Додон провёл встречу с членами Совета Федерации России

Российские гости прибыли в Молдову по приглашению президента для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдовы от фашизма.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился с заместителем председателя Совета Федерации России Галиной Кареловой и членом комитета Совета Федерации по социальной политике, членом межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов России и Молдовы Виктором Абрамовым.

Российские гости прибыли в Молдову по приглашению президента для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдовы от фашизма.

"Поблагодарил гостей за то, что сегодня делят с народом Молдовы радость по поводу годовщины общей Победы. Считаю присутствие гостей из других стран на празднике необходимым, поскольку Молдова была освобождена от фашизма общими усилиями всех республик и народов бывшего СССР", - написал глава государства в Facebook.

В беседе с гостями из Совета Федерации Игорь Додон упомянул об особом внимании, которое в Кишиневе уделяют предстоящему молдо-российскому экономическому форуму, который состоится в сентябре. В эти же дни в молдавской столице пройдет заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее посол России в Молдове Олег Васнецов передал Игорю Додону официальное приглашение от Президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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