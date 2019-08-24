Жители Молдовы отметили важнейший праздник - День освобождения

Тысячи людей участвовали в праздничных мероприятиях, которые прошли 24 августа по всей стране.

КИШИНЕВ, 24 августа. В субботу в Молдове прошли масштабные праздничные мероприятия в честь 75-летнего юбилея окончания Ясско-Кишиневской наступательной операции советских войск в Великой Отечественной войне, в ходе которой территория нашей страны была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Ясско-Кишиневская наступательная операция началась с форсирования Днестра в районе села Шерпень в августе 1944-го года.

В ходе наступления была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдова, а союзник Германии, Румыния, была выведена из войны.

Додон: в Молдове 24 августа всегда будет днем освобождения от фашизма

Утром в субботу в Кишиневе на мемориале воинской славы "Вечность" состоялась церемония возложения цветов. Память воинов-героев почтили президент страны, спикер, депутаты, представители общественных организаций, дипломаты. В возложении цветов участвовал посол России в Молдове Олег Васнецов.

В Молдове 24 августа всегда будет отмечаться как день освобождения страны от фашизма. Об этом заявил президент РМ Игорь Додон после торжественного возложения цветов на мемориале "Вечность" в Кишиневе, которое состоялось утром в субботу в рамках празднования юбилейной даты.

"Это важнейший праздник для всех жителей Молдовы, - сказал Додон, напомнив, что сотни тысяч жителей Молдовы сражались в Великой Отечественной войне в боях с фашистскими захватчиками. - Мы должны сделать всё возможное, чтобы хранить и передавать эту память будущим поколениям.

Шойгу: вековые традиции дружбы Молдовы и России живы

Памятные мероприятия продолжились на Мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм". В торжественной церемонии принял участие министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, который посетил Молдову по приглашению президента РМ Игоря Додона.

"Сегодня мы вспоминаем одну из героических страниц Великой Отечественной войны, отдаем дань уважения всем, кто в 1944 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками отстоял независимость молдавской земли, - сказал Шойгу, выступая на торжественном мероприятии - Плечом к плечу здесь самоотверженно сражались представители разных национальностей. Их подвиг навсегда останется примером беззаветного мужества, преданности Отчизне, взаимовыручке и братской дружбы".

Глава Минобороны России считает, что необходимо сохранить преемственность поколений, пресекать любые попытки возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни и фальсификации нашей общей ратной истории истории".

"В Москве по случаю 75-летия освобождения Молдовы от фашистских захватчиков будет произведен праздничный салют. Вместе с вами знаменательное событие отметят миллионы москвичей и граждан России", - сообщил Шойгу.

"Это хороший знак того, что вековые традиции добрососедства и дружбы между нашими народами живы и успешно развиваются", - заявил глава российского оборонного ведомства.

Министр обороны передал главе республики Игорю Додону рассекреченные оборонным ведомством документы по освобождению Молдавии от нацистов в 1944 году. А своему молдавскому коллеге Павлу Войку Шойгу вручил боевые знамена частей, отличившихся в ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции.

Зампред Совета Федерации России: 24 августа – особый день для Молдовы

В тот же день президент Молдовы Игорь Додон провёл встречу с заместителем председателя Совета Федерации России Галиной Кареловой и членом комитета Совета Федерации по социальной политике, членом межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов России и Молдовы Виктором Абрамовым. Российские гости прибыли в Молдову по приглашению президента для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдовы от фашизма.

"Поблагодарил гостей за то, что сегодня делят с народом Молдовы радость по поводу годовщины общей Победы. Считаю присутствие гостей из других стран на празднике необходимым, поскольку Молдова была освобождена от фашизма общими усилиями всех республик и народов бывшего СССР", - написал глава государства в Facebook.

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова отметила, что Ясско-Кишиневская операция повлияла на ход войны.

Ясско-Кишиневская операция — героическая страница общей истории России и Молдовы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова

"Сегодня действительно особый день. Особый день и для Молдовы, и для нашей страны. Сражение, на месте которого мы находимся, действительно повлияло на ход войны", - сказала Карелова корреспонденту Sputnik.

"Поэтому быть в эти дни здесь с народом Молдовы по приглашению президента для нас большая честь. Мы с чистым сердцем и доброй душой сегодня возлагаем цветы, венки. Хотим пожелать народу Молдовы мира, стабильности, счастья, крепкого здоровья", - заявила зампред Совета Федерации.

Днем 24 августа в Кишиневе состоялось открытие отреставрированного памятника героям-освободителям столицы, установленного перед зданием Академии наук Молдовы.

Выступая на церемонии открытия памятника, Игорь Додон заметил, что памятник долгое время не ремонтировали, поэтому реставрация была необходима.

"Символично, что этот памятник был открыт почти ровно пятьдесят лет назад, 22 августа 1969 года. Мы подняли документы, выяснилось, что его долго не реставрировали, последний раз капитальный ремонт проводили в 1975 году", - рассказал Додон.

Президент поблагодарил советников муниципального совета Кишинева, которые поддержали проект реставрации памятника, а также жителей Кишинева, которые выступили в защиту монумента.

"Уверен, что и следующие поколения в день освобождения Молдовы будут приходить к этому памятнику", - сказал Додон.

Глава государства напомнил, что памятник удалось отстоять после того, как с подачи политически ангажированных членов Академии наук начались разговоры о возможном сносе монумента.

Большой концерт на центральной площади Кишинева и салют в Москве

Вечером кишиневцев и гостей столицы ожидал праздничный концерт на площади Великого национального собрания. Вместе с российской певицей Еленой Ваенгой на сцену вышли известные молдавские исполнители: Дойна Сулак, Сильвия Григоре, Нелли Чобану, Джета Бурлаку, Константин Москович, группа "DoReDos".

Перед концертом с известной российской певицей встретился президент РМ Игорь Додон. Он поблагодарил артистку за то, что в этот важный для подавляющего большинства граждан нашей страны день она будет рядом с жителями Молдовы.

Вечером на площади Великого национального собрания состоялась прямая трансляция торжественного салюта на Красной площади в Москве по случаю 75-летия освобождения Молдовы от фашистов.

Молдова:75 лет свободы и мира

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше героев, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни ветераны. Sputnik Молдова запустил специальный мультимедийный проект Молдова: 75 лет свободы и мира. Именно для того, чтобы сохранить память об освободителях, и чтобы сохранить историю, факты для последующих поколений.

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