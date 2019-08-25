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За десятилетие Кишинев вместе с семьями покинули более 17 тысяч детей

© Sputnik / Игорь Маслов
Общество
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В пересчете на учебные места, за счет этих школьников можно было укомплектовать 20 учебных заведений.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Темпы эмиграции из Молдовы не замедляются, и это пагубно сказывается на системе среднего образования. Об этом шла речь на Форуме дидактических кадров муниципия Кишинев, который состоялся в столице.

© Sputnik / Павел Лисицын
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По данным столичного муниципального управления образования, молодежи и спорта, за минувшее десятилетие, в  2008-2019 годах образовательная система Кишинева потеряла 17 318 детей, которые покинули Молдову вместе с семьями. В пересчете на учебные места, за счет этих школьников можно было укомплектовать 20 учебных заведений.

Только за восемь месяцев 2019 года из Молдовы уехали за границу 1468 школьников, чьи семьи эмигрировали из страны. В то же время в 2009 году школы Кишинева покинули 907 учеников.

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