Мини-каникулы в Молдове: полиция выступила с предупреждением

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Согласно утвержденному правительству календарю рабочих и выходных дней, свободные от работы дни запланированы на 24-27 августа.
Календарные выходные дни в конце месяца выпадают на 24-е (суббота) и 25-е августа (воскресенье). Следующий за ними понедельник объявлен нерабочим днем, а 27 августа в Молдове отмечается День независимости.
Отработали 26 августа работники бюджетной сферы 17 августа, в рабочую субботу.
Национальный инспекторат патрулирования выступил с заявлением, в котором призывает граждан соблюдать правила дорожного движения, общественный порядок и постоянно следить за детьми.
Тем, кто планирует поездку за границу или за город, на дачу или в село к родителям не оставлять открытыми окна квартир. Кроме этого, они призывают внимательно следить за детьми: где они играют, как переходят дорогу и с кем разговаривают.
– Если вы планируете отправиться в зоны отдыха, не забудьте убрать за собой и не садитесь за руль после употребления спиртных напитков. Ведите себя достойно и не вступайте в конфликты.
Водителей просят парковать автомобили так, чтобы не создавать препятствия другим участникам дорожного движения. А, оставляя автомобиль, не забывать плотно закрывать окна.
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