Мини-каникулы в Молдове: полиция выступила с предупреждением

Отдыхать на исходе лета жители республики будут столько же дней подряд, как и на майские праздники.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Согласно утвержденному правительству календарю рабочих и выходных дней, свободные от работы дни запланированы на 24-27 августа.

Календарные выходные дни в конце месяца выпадают на 24-е (суббота) и 25-е августа (воскресенье). Следующий за ними понедельник объявлен нерабочим днем, а 27 августа в Молдове отмечается День независимости.

Отработали 26 августа работники бюджетной сферы 17 августа, в рабочую субботу.

Национальный инспекторат патрулирования выступил с заявлением, в котором призывает граждан соблюдать правила дорожного движения, общественный порядок и постоянно следить за детьми.

Тем, кто планирует поездку за границу или за город, на дачу или в село к родителям не оставлять открытыми окна квартир. Кроме этого, они призывают внимательно следить за детьми: где они играют, как переходят дорогу и с кем разговаривают.

– Если вы планируете отправиться в зоны отдыха, не забудьте убрать за собой и не садитесь за руль после употребления спиртных напитков. Ведите себя достойно и не вступайте в конфликты.

Водителей просят парковать автомобили так, чтобы не создавать препятствия другим участникам дорожного движения. А, оставляя автомобиль, не забывать плотно закрывать окна.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK