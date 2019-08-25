Жителей Молдовы заставили трудиться практически бесплатно - вместо обещанной приличной зарплаты им выдали по 50 евро за месяц.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Гастарбайтеров из Молдовы обманули на заработках в Польше. Жители нашей страны получили работу с помощью вербовочной фирмы, которая содержит филиалы по всей стране.

За труд на скотобойне рабочим обещали по 800 евро в месяц. Однако в результате спустя несколько месяцев работодатель отказался выплатить им обещанную сумму. Вместо этого рабочим за три месяца тяжелого труда выдали всего 150 евро, заявив, что на эти деньги они могут добраться до дома.

Вернувшись на родину, обманутые рабочие обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми совместно с прокурорами по борьбе с организованной преступностью провели обыски во всех филиалах вербовочной фирмы. Изъяты документация, компьютерная техника и оборудование.

Согласно Уголовному кодексу Республики Молдова торговля людьми наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

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