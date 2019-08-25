В селе Копчак готовятся к кулинарному фестивалю "Баур-2019"

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В селе Копчак в Гагаузии пройдет традиционный ежегодный кулинарный фестиваль "Баур-2019".

Фестиваль приурочен к Храму села, который празднуется 28 августа, сообщает примэрия Копчака.

В этот день в центре села представят свою продукцию производители и хозяйки со всей Гагаузии. Основной элемент фестиваля - традиционные гагаузские блюда мясные баур и кавурма.

Свои изделия на фестивале покажут мастера народных промыслов. По завершению праздника будет выбран лучший производитель баура.

Ранее сообщалось, что примэрия Копчака планирует зарегистрировать бренд — торговую марку для гагаузского национального мясного продукта баура, исторические традиции производства которого сохранены в селе Копчак.

Баур готовят из мелко нарубленной свинины, заправленной солью, чабрецом, красным и черным перцем, другими специями - пропорции отличаются в каждом хозяйстве. Готовый фарш держат в холоде в течение суток, затем набивают промытые свиные кишки и коптят на древесине фруктовых деревьев, в верхней части дымохода.

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