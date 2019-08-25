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Гимнастика, архивное фото

Медик рассказал, какие болезни лечит кинетотерапия

© Sputnik / Валерий Левитин
Общество
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Жители Молдовы все чаще прибегают к процедурам кинетотерапии. Почему этот вид лечения становится все более популярным, для Sputnik Молдова рассказал врач Владимир Ботезату.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Кинетотерапия - это область, которая решает проблемы здоровья (травмы, кардиология, неврология, педиатрия) с помощью физических упражнений и кинетических методов.

Vladimir Botezatu
© Sputnik / Miroslav Rotari
Роль кинетотерапии заключается в восстановлении функций нервно-мышечного аппарата, объяснил гость студии Владимир Ботезату

Как правило пациенты, когда слышат о кинетерапии, думают только о массаже и упражнениях, но все совершенно иначе, говорит специалист.

Каждая мышца в теле человека имеет прямую связь с внутренним органом, и когда мышца ослаблена или обездвижена, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Эти дисфункции и призвана лечить кинетотерапия.

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"Кинетотерапия включает в себя множество эффективных методов и методов, которые помогают нам улучшить здоровье пациента. Кинетотерапия означает двигательную терапию во всех ее формах. Роль кинетотерапии заключается в восстановлении функций нервно-мышечного аппарата, адаптации организма к вредным факторам, которые на него действуют", - пояснил в эфире радио Sputnik Молдова специалист по физиотерапии Владимир Ботезату.

Владимир Ботезату начал работать со спортсменами, в течение пяти лет он преподает на курсах в Румынии.

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Теги:
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