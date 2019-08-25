Психиатр: пристрастие к видеоиграм опасно для здоровья детей

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Зависимость от видеоигр является психическим заболеванием и влияет на весь организм. Об этом в эфире радио Sputnik Молдова рассказал психиатр Аркадие Астрахан.

© Sputnik / Osmatesco Гость студии Аркадие Астрахан напомнил, что ВОЗ классифицировала зависимость от видеоигр как психическое заболевание и включила ее в Международную классификацию болезней.

По словам врача, зависимость разрушает цепи дофамина — нейромедиатора, который контролирует центры удовольствия в мозге. В результате дети, проявляющие такое поведение, подвергаются риску развития серьезных психических и физических заболеваний.

"Дофаминовый цикл делает нас "живыми" как человеческий вид и корректирует последующее поведение, основываясь на нашем предыдущем опыте. Эта система не должна включаться постоянно, а только в ситуациях выживания — будь то опасность или потребность в еде, родах, обеспечении групповой безопасности. Нарушение дофаминовых связей происходит у детей в уязвимых ситуациях, таких как социальная уязвимость, генетическая уязвимость, вредные переживания с раннего детства", — объяснил Аркадие Астрахан.

Нарушения в дофаминовых цепях оказывает негативное воздействие на нервную систему и опорно-двигательный аппарат. В результате дети становятся агрессивными, демонстрируют антиобщественное поведение, хуже контролируют движения своего тела.

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"Что нас должно тревожить? Отсутствие интереса к окружающему миру, поведенческие расстройства, разочарование, вызванные плохим исходом игры. Нарушение дофаминового цикла влияет на память, внимание, эмоции. Поэтому, даже если ребенок что-то обещал родителю, он не будет этого делать, потому что у него нет доступа к этим воспоминаниям. Также он не сможет контролировать свои мышцы, руки, ноги. Реабилитация ребенка, зависимого от видеоигр, потребует специальной терапии, и образование нам больше не поможет", - заявил психиатр.

Всемирная организация здравоохранения классифицировала зависимость от видеоигр как психическое заболевание и включила ее в Международную классификацию болезней.

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