20:21 25 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
Мед

Советы пчеловода — какой мёд от какой болезни помогает

© Fotolia / Solstizia
Общество
Получить короткую ссылку
122 0 0

Пчеловод и организатор медовых ярмарок Константин Кожокару рассказал об удивительной пользе различных видов мёда для организма.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Мёд - не только вкусное лакомство, но также и реальный источник здоровья. Преимущества мёда связаны с содержанием в нем витаминов, аминокислот и минералов, таких как кальций, железо, хлорид натрия, магний, фосфаты и калий. Пчелиный мёд является самым быстрым и мощным натуральным энергетиком, который отлично помогает при заболеваниях дыхательных путей, печени или сердца.

Constantin Cojocaru
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гость студии, пчеловод Константин Кожокару рассказал о целебных свойствах мёда

Пчеловод Константин Кожокару рассказал в эфире радио Sputnik Молдова, что в случае простуды лучший мёд — липовый или лавандовый. Липовый успокаивает приступы кашля и помогает спать без проблем. Лавандовый хорош при заболеваниях легких, обладает тонизирующим и мочегонным действием. Снимает ревматические симптомы и показан тем, у кого заболевание легких.

Пчелы.
© Sputnik / Игорь Агеенко
Несладкая жизнь - Молдова может остаться без меда

Кроме того, пчеловод заметил, что люди с высоким уровнем сахара в крови могут также потреблять мёд в случае простуды, но в умеренных количествах.

"Акациевый мёд можно употреблять диабетикам. Конечно, не в больших количествах. Он не имеет сильного запаха и не кристаллизуется так быстро", - сказал Кожокару.

Пчеловод сказал, что гречишный мёд также защищает организм и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, одновременно помогая бороться с кратковременной потерей памяти или потерей зрения.

В Молдове производятся следующие виды мёда: акациевый, липовый, подсолнечный, лавандовый, полифлорный и падевый.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Ставка на мед: как в Молдове будут развивать пчеловодство
Сладкое лакомство: как приднестровский мед покоряет сердца европейцев
Теги:
мед


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Природа Зеленого континента во всей красе и многообразии: итоги фотоконкурса
Додон рассказал подробности встречи с Шойгу: о чем они говорили
Додон рассказал подробности встречи с Шойгу: о чем они говорили - видео
Во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к первому классу
Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка в первый класс

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться