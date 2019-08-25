Советы пчеловода — какой мёд от какой болезни помогает

Пчеловод и организатор медовых ярмарок Константин Кожокару рассказал об удивительной пользе различных видов мёда для организма.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Мёд - не только вкусное лакомство, но также и реальный источник здоровья. Преимущества мёда связаны с содержанием в нем витаминов, аминокислот и минералов, таких как кальций, железо, хлорид натрия, магний, фосфаты и калий. Пчелиный мёд является самым быстрым и мощным натуральным энергетиком, который отлично помогает при заболеваниях дыхательных путей, печени или сердца.

© Sputnik / Miroslav Rotari Гость студии, пчеловод Константин Кожокару рассказал о целебных свойствах мёда

Пчеловод Константин Кожокару рассказал в эфире радио Sputnik Молдова, что в случае простуды лучший мёд — липовый или лавандовый. Липовый успокаивает приступы кашля и помогает спать без проблем. Лавандовый хорош при заболеваниях легких, обладает тонизирующим и мочегонным действием. Снимает ревматические симптомы и показан тем, у кого заболевание легких.

Кроме того, пчеловод заметил, что люди с высоким уровнем сахара в крови могут также потреблять мёд в случае простуды, но в умеренных количествах.

"Акациевый мёд можно употреблять диабетикам. Конечно, не в больших количествах. Он не имеет сильного запаха и не кристаллизуется так быстро", - сказал Кожокару.

Пчеловод сказал, что гречишный мёд также защищает организм и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, одновременно помогая бороться с кратковременной потерей памяти или потерей зрения.

В Молдове производятся следующие виды мёда: акациевый, липовый, подсолнечный, лавандовый, полифлорный и падевый.

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