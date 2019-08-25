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Флаг Республики Молдова и Гагаузии

Альпинисты из Комрата подняли флаг Гагаузии на вершине пика в Алтае

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Флаг установлен на вершине 4 тысячи 509 метров.

гагаузиКИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Альпинисты из Гагаузии Супруги Дмитрий и Олеся Агбаш из города Комрат водрузили гагаузский флаг на пике Алтайских гор. 

Восхождение на высшую точку Алтайских гор и одну из крупнейших горных вершин России Дмитрий и Олеся Агбаш осуществили 7 августа. Они установили гагаузский флаг на высоте 4 тысячи 509 метров.

"Мы занимаемся альпинизмом уже несколько лет. Была цель достичь этой вершины и поднять наш гагаузский флаг. Мы это сделали", - рассказал корреспонденту новостного портала Gagauzinfo.md Дмитрий Агбаш. 

В 2010 году гагаузский флаг также был поднят на Эльбрус, а в 2017 году - на алтайскую вершину Актру.

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Теги:
Гагаузия


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