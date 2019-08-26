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Виноград

В Чимишлии состоялся традиционный VII фестиваль винограда

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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В мероприятии приняли участие производители винограда, владельцы виноградников, поставщики средств защиты растений и удобрений, народные мастера. 

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. По сообщению администрации района Чимишлия, фестиваль прошел на центральном бульваре города, где были установлены выставочные стенды. Разные сорта винограда представили 12 производителей.

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В мероприятии приняли участие производители винограда, владельцы виноградников, поставщики средств защиты растений и удобрений, народные мастера. 

Во время мероприятия был проведен конкурс "Гигантская гроздь", который проходит с 2016 года. Рекордная гроздь винограда весила 3,8 кг. Лучшие виноделы были награждены на конкурсах "Самый вкусный виноград" и "Лучшая презентация на фестивале». Также состоялся конкурс "Лучшая презентация народных мастеров на фестивале".

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и экологии, соорганизатор фестиваля, также провело конкурс "Золотая лоза". После награждения победителей, фестиваль продолжился художественной программой при поддержке популярного музыкального оркестра "Rapsozii".

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Теги:
виноград


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