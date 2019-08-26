Почти полтора десятка маршрутов транспорта в Кишиневе временно изменены

Ограничения движения действуют до утра среды - смотрите, как изменились маршруты троллейбусов, автобусов и маршруток.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. В течение двух дней общественный транспорт будет объезжать центр Кишинева. Это связано с репетицией и проведением парада в честь Дня независимости Молдовы.

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"Примэрия Кишинева информирует, что до 28 августа 05.00 движение транспорта остановлено на бульваре Штефана чел Маре, участок между улицами Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони и А.Пушкина", - говорится в сообщении местной администрации.

В связи с этим меняются маршруты общественного транспорта.

Троллейбусы №1, 4, 5, 8, 22 и 34, а также автобус №122 будут ехать по улице Букурешть.

Троллейбусы №30 и 31 с бульвара Штефана чел Маре повернут на улицу В.Александри, поедут по Букурешть, А.Пушкина, бульвару Штефана чел Маре и далее по обычному пути.

Автобус №5, 9 и 46 объезжать закрыты участок будут по улицам Бэнулеску-Бодони, 31 августа 1989, А. Пушкина и далее по привычному пути.

Автобусы №11 с бульвара Штефана чел Маре поедут по улицам А.Пушкина и Иерусалимской, далее по бульвару Г.Виеру, улицам К.Тэнасе и Бэнулеску-Бодони, а дальше по обычному маршруту. Таким же образом в обратном направлении поедут автобусы №9 и 46.

Микроавтобусы №103 с бульвара Штефана чел Маре повернут на улицу А.Щусева, далее будут ехать по улицам Букурешть, Чуфля, бульвару К.Негруцци и далее по обычному пути.

Чтобы избежать пробок, водителей просят следовать дорожным указателям.

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