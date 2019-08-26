Землетрясение произошло в Румынии: ощутили ли толчки в Молдове

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Землетрясение произошло в Румынии утром в понедельник в 06.08. Магнитуда толчка составила 3,6, свидетельствуют данные Национального института физики земли.

Эпицентр зарегистрировали в уезде Вранча. Очаг залегал на глубине 139 километров.

Такие же данные приводят европейские сейсмологи. По их информации, небольшие колебания земной коры могли ощутить на юге Молдовы.

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Всего в августе в Румынии произошли 24 землетрясения. Самые сильные толчки зарегистрировали 6 и 7 августа. Их магнитуда составила 4,1 и 4,2 соответственно.

По мнению сейсмологов, увеличение силы землетрясений в этой области и относительно постоянный интервал, составляющий около двух месяцев, может привести к тревожному выводу о накоплении сейсмического напряжения в области, которая в 1977 году породила сильное землетрясение в 1977 году.

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Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30 летний период уже преодолен.

В среднем в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные - в 7,5 баллов, - если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Вранча нас в покое не оставит

Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30 летний период уже преодолён.

"Вранча не оставит всех нас в покое. Мы прогнозируем более мощное землетрясение. Неизвестно, когда оно случится. Просто мы должны понимать, что живем в активной сейсмической зоне, и нужно быть готовыми к новым вызовам стихии", - сказал Рэдулян в эфире одного из частных румынских телеканалов, отмечает Sputnik Romania.

Почему часто Молдову трясет?

Толчки происходят не на территории Республики Молдова. Эпицентром стихии считается зона Вранча в румынских Карпатах. С токи зрения географии она недалеко от нас, всего в 200 км. Земная кора на территории Молдовы осложнена серией тектонических разломов, которые дробят её на различные по размерам геологические структуры, отмечают сейсмологи. Эти платформы колеблются из-за внешних факторов. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения.

Но в Молдове имели место и сильные землетрясения, как это было в 1940, 1977 (Бухарестское) и 1986 годах, которые связаны с более активными и мощными движениями земной коры, происходящими в соседних молодых Карпатских горах. Например, после землетрясения 31 августа 1986 года были повреждены 55 тысяч жилых домов (из них 4500 находились в аварийном состоянии), сотни школ, дошкольных учреждений и промышленных предприятий. Свыше 12,5 тысяч человек лишились крова. Общий материальный ущерб, причинённый республике, превысил тогда 500 миллионов рублей.

Есть версия

Кстати, по одной из версий, Молдову стало так часто "трясти" из-за добычи сланцевого газа, которым промышляли американцы несколько последних лет в Румынии. Многочисленные забастовки, недовольство местных жителей, а также критические комментарии экспертов о том, что добыча данного вида топлива крайне загрязняет окружающую среду, привели к тому, что добыча была приостановлена. Однако ее последствия могут быть до сих пор ощутимы.

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Ранее руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии АНМ Ион Илиеш объяснил в интервью Sputnik Молдова, что очаг во Вранчи разряжается, но происходит это не в достаточной мере, что, в свою очередь, указывает на неизбежность мощного землетрясения, примерно такого, как в августе 1986-го. Но вот когда это произойдет — на этот вопрос ученые не рискуют отвечать.

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