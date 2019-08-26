Новое предупреждение метеорологов - жара остается в Молдове

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила действие "желтого кода" метеоопасности в связи жаркой погодой. Предупреждение останется в силе до 28 августа.
"На большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33 градусов по Цельсию", - сообщили в понедельник в Госгидрометеослужбе.
Кроме того в стране до 28 августа включительно действует "желтый код" в связи с гидрологической засухой.
"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность", - отмечено в предупреждении.
Что такое "желтый код"?
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
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Рекомендации врачей
Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.
В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.
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Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.
Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков, уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.
Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать даже активного отдыха.
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