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Жара

Новое предупреждение метеорологов - жара остается в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (796)
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Окончание последнего летнего месяца в Молдове будет знойным, понижения температуры ожидать не стоит.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила действие "желтого кода" метеоопасности в связи жаркой погодой. Предупреждение останется в силе до 28 августа.

"На большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33 градусов по Цельсию", - сообщили в понедельник в Госгидрометеослужбе. 

Сильная жара в Молдове
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Кроме того в стране до 28 августа включительно действует "желтый код" в связи с гидрологической засухой.

"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность", - отмечено в предупреждении.

Что такое "желтый код"?

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Рекомендации врачей

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание. 

© AP Photo / Jens Meyer
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В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности. 

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Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков, уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать даже активного отдыха.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару

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Тема:
Погода в Молдове (796)

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Теги:
температура, жара, Молдова, погода


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