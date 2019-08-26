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Руки пенсионерки.

Паника и томительное ожидание: что пережила женщина в каменном плену

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Упала в колодец глубиной 18 метров и осталась жива - пострадавшую женщину спасли за 15 минут.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Трагедией едва не закончился инцидент в Новых Аненах, где пожилая 61-летняя женщина упала в колодец глубиной в 18 метров. Инцидент произошел в населенном пункте Мерены.

"Звонок на единый номер спасения "112" поступил в 16.05 после того, как соседи услышали крики о помощи. На место происшествия прибыли спасатели-волонтеры из этого же населенного пункта", - заявили в ведомстве.

За 15 минут им удалось вызволить пострадавшую из каменного плена.

"По предварительным данным женщина не пострадала. Однако ее доставили в районную больницу для прохождения медицинского осмотра. Предстоит установить обстоятельства происшествия", - отметили в инспекторате.

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