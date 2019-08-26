Как подготовлены школы Кишинева и пригородов к новому учебному году

Приготовления к новому учебному году: ремонтные работы в столичных образовательных учреждениях находятся на последней стометровке.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Директор теоретического лицея "Будешты" Сергей Брынзэ заверил, что руководимое им образовательное учреждение готово принять школьников в новом учебном году.

"Мы успели завершить все ремонтные работы, запланированные на этот год. Вписались в установленные сроки, так как начали подготовку сразу после зимних каникул. Сейчас в школе проводится генеральная уборка, чтобы учащиеся чувствовали себя комфортно", - заявил Брынзэ в комментарии радиостудии Sputnik.

Лицей "Будешты" находится на самофинансировании, поэтому потребовалась и помощь родителей.

"Из бюджета учреждения мы закупили материалы. Была поддержка в виде 200 тысяч леев со стороны местного совета Будешт для замены окон. Конечно, привлекли и родителей там, где требовалось, не только деньгами, но и помощью", - отметил Брынзэ.

По его словам, в новом учебном году образовательное учреждение стремится диверсифицировать школьные и внешкольные услуги, участвовать в ряде общественных и образовательных проектов, развивать материально-техническую базу и иметь в большинстве классов интерактивные доски и современные площадки, где дети смогли бы развивать свое творчество во время уроков.

Глава управления образования, культуры, молодежи и спорта Родика Гуцу ранее заявляла, что на запланированные работы в 252 школах и детских садах столицы выделили 66,7 миллионе леев. Речь идет о ремонте крыш, санитарных блоков, инженерных сетей, столовых, актовых и спортивных залов. С 1 сентября все образовательные учреждения будут работать согласно установленной ранее программе.

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