Пекло атакует: жители Молдовы могут угробить себя, утоляя жажду таким образом

По прогнозам метеорологов, жаркие дни в Молдове продержатся до конца текущей недели, однако многие жители нашей страны совершают фатальные ошибки, утоляя жажду сладкими газированными напитками или пивом.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Метеорологи не обнадежили жителей Молдовы - "желтый код" метеоопасности в связи с жарой продлен до конца недели, а в дневные часы температура воздуха в тени будет достигать отметки в 33-34 градуса по Цельсию.

В таких условиях и здоровым гражданам страны, и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, не плохо задуматься: как "не сгореть" от зноя в последние дни уходящего лета и выдержать последнее испытание жарой.

Обеденный чай, но зеленый

В знойные августовские дни многие жители нашей республики стараются всеми возможными способами утолить нестерпимую жажду, которая в обеденные и вечерние часы испытывает их на прочность.

Парадоксально, но в жару лучше всего пить горячий зеленый чай с мятой. Медики утверждают, что этот напиток не только прекрасно утоляет жажду, но и регулирует теплообмен. От холодных газированных напитков, пива, кваса и всех видов спиртного стоит отказаться.

Горячий зеленый чай не только максимально утоляет жажду, но и помогает пополнить организм запасом витаминов и полезных веществ, которые содержатся в этом напитке.

Во-первых, это витамин Р, улучшающий кровообращение, во-вторых, Танин, который оказывает охлаждающее воздействие на организм в целом.

Именно теплый зеленый чай ускоряет процессы потоотделения, а это приводит к тому, что организм человека начинает в ускоренном темпе отдавать накопленное тепло, блокируя возможность возникновения перегревания. Таким образом, зеленый чай в жаркую погоду охлаждает весь организм непосредственно изнутри.

В отличие от обычной воды, зеленый чай не выводит из организма соли, нехватка которых в жару часто становится причиной головокружений и скачков давления. Кроме того, всем известно то чувство, когда ты пьешь много воды, а жажду утолить не получается. Тут же придет на помощь зеленый чай.

Чашка теплого и некрепкого зеленого чая способна избавить от чувства жажды на несколько часов. Кроме того, этот напиток тонизирует и помогает адаптироваться к жаре, нормализуя при этом давление и защищая от головных болей.

Конечно же, нужно помнить о мере и правилах употребления зеленого чая. Его нельзя пить на голодный желудок, лучше употреблять его сразу после еды, либо во время еды. При этом китайские ученые рекомендуют употреблять не более 3 чашек зеленого чая в день.

Убийственная газировка

Употребление чрезмерного количества газировки и других сладких напитков значительно увеличивает шансы умереть в раннем возрасте от болезней сердца и сосудов, а также рака. Соответствующий вывод сделали медики из Гарварда.

"Наши наблюдения снова демонстрируют, что жителям планеты стоит ограничить употребление всех сладких напитков и заменить их другими типами питья, предпочтительно обычной водой, чтобы максимально продлить себе жизнь и улучшить здоровье", — заявила Васанти Малик из Гарвардского университета (США).

Согласно данным ВОЗ, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, наблюдается глобальная эпидемия ожирения. Каждый третий житель земного шара страдает от лишнего веса, и еще примерно 15% - от тяжелых форм ожирения. Порядка 47% болезней, в том числе атеросклероз, инсульты, инфаркты, диабет и рак, связаны с подобными нарушениями метаболизма.

На роль главного "распространителя" этой эпидемии, как полагают врачи и ученые, претендуют сахар и сладкие напитки, ставшие широко популярными по всему миру в последние два десятилетия.

Пиво и жара - выпить и не умереть

В период непереносимой духоты учащаются случаи обострений хронических и острых сердечно-сосудистых заболеваний.

Людям может стать плохо прямо на улице, и тут уж все зависит от случая: если не будет оказана первая помощь кем-то из прохожих и не вовремя приедет "скорая", то финал может быть и трагическим.

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Однако многие жители нашей страны наивно думают, что спастись от жары можно при помощи холодного вина и пива.

О каких мерах предосторожности следует знать жителям республики, как оказать первую помощь человеку, если у него случился сердечный приступ прямо на улице, надо ли носить с собой валидол и нитроглицерин, и не ошибочно ли думать, что холодное пиво и вино спасут при жаре?

Об этом корреспондент радиостудии Sputnik Молдова поговорил с врачом-кардиологом высшей категории, доктором медицинских наук Октавианом Ченушэ.

"Организм в случае повышенной температуры и жары реагирует по-разному - будь то человек здоровый физически и тот, который живет с хроническими заболеваниями. Несомненно, в жару необходимо пить 2-3 литра чистой воды в день. Однако здоровый человек может позволить себе бокал пива, но не более. Если он подразумевает под жидкостью 2-3 литра пива или вина в день, очевидно, что и крепкому здоровьем человеку может стать очень плохо, учитывая метеоусловия", - рассказал врач.

То же самое касается и жителей сельской местности, некоторые из которых предпочитают утолять жажду холодным вином из погреба. Здесь важна мера, здоровому человеку перед обедом никто не запретит в выходной день выпить стакан домашнего вина, однако не более, иначе последствия могут быть плачевными, уточнил доктор.

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