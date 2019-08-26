"Сфинкс" за рулем столичного троллейбуса: люди негодовали, водитель молчал

Работа общественного транспорта продолжает вызывать нарекания у жителей молдавской столицы - на этот раз люди были возмущены тем, что переднюю дверь водитель троллейбуса не открывал даже по требованию.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Стеклянное молчание водителя в ответ на упреки, возмущение и негодование пассажиров - такая картина сложилась в салоне следовавшего по маршруту №4 троллейбуса. Люди негодовали потому, что человек за рулем отказывался открывать входную дверь транспортного средства, расположенную на передней площадке.

Пользователи социальных сетей выложили во всеобщий доступ видео, на котором можно наблюдать отсутствующую позицию водителя троллейбуса в ответ на призывы пассажиров открыть переднюю дверь.

Автор видео, появившегося в социальных сетях, утверждает, что он следовал в этом троллейбусе от железнодорожного вокзала до Дворца республики, и ни на одной из промежуточных остановок передняя дверь перед пассажирами ни разу не распахнулась.

Причем ни стук снаружи, ни призывы из салона так и не подействовали на шофера, который с невозмутимостью продолжал крутить рулевую баранку.

В салоне троллейбуса возникла скандальная ситуация - часть пассажиров вступилась за водителя, часть выражала оправданное возмущение отказом открывать дверь на передней площадке. Одни призывали к тому, чтобы не беспокоить водителя, другие обращали внимание на то, что через переполненный людьми салон тяжело пробираться на выход к другим дверям.

"Он должен работать нормально, не надо его отвлекать", - вступилась одна из женщин. "На передней площадки на дверьми написано "Вход" и "Выход". Почему они не работают?", - парировал один из пассажиров.

В результате назойливые пассажиры все же убедили водителя открыть переднюю дверь, чтобы убедиться, что она нормально работает. Далее конфликт прекратился сам собой, потому что возмущенные пассажиры добрались до нужной остановки и покинули салон.

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