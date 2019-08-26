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Газозаправочная станция

Заправка газовых баллонов на АЗС запрещена: что обещают власти

© Sputnik / Яков Глинский
Общество
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Лицензия на розничную продажу сжиженного газа на АЗС, выданная каждой станции Национальным агентством по регулированию в энергетике, позволяет владельцам продавать сжиженный газ только для автотранспорта.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Заправка на АЗС бытовых баллонов запрещена в соответствии с действующим законодательством. Такой ответ дали в министерстве экономики на многочисленные обращения граждан о невозможности заполнить бытовые баллоны на заправках, сообщает sputnik.md.

Власти обещают, что для решения проблемы разработан план действий по усовершенствованию местного законодательства, который будет внедрен после того, как его утвердит центральная власть.

В тоже время предстоит рассмотреть возможность осуществления деятельности по доставке и установке бытовых баллонов со сжиженным газом на дом специализированными компаниями. Однако пока это только на уровне инициативы.

"Заправка бытовых или технологических баллонов газом производится на газонаполнительных или на газораспределительных станциях", - отметили в Минэкономики.

При этом заправка, транспортировка и периодическая техническая проверка баллонов осуществляется специализированными предприятиями, у которых есть положительное заключение, выданное экспертами в области промышленной безопасности.

Газовые баллоны. Архивное фото
CC0 / Pixabay / kobitriki
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В Минэкономики пояснили, что лицензия на розничную продажу сжиженного газа на АЗС, выданная каждой станции Национальным агентством по регулированию в энергетике, позволяет владельцам продавать сжиженный газ только для автотранспорта.

По информации Агентства по техническому надзору, на начало 2019 года в Молдове работали две распределительно-наполнительные станции в Бельцах и Комрате (село Буджак), а также 24 газонаполнительные во многих регионах страны.

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